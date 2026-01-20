Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 07:19
Orbán Viktor szerint Brüsszel elvágná Magyarországot az olcsó orosz energiától. A miniszterelnök a rezsicsökkentés jövőjéről is beszélt.
Kibújt a szög a zsákból. A Tisza új gazdaságpolitikusa az első munkanapján bejelentette, hogy levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Orbán Viktor

A magyar miniszterelnök ezt követen kijelentette:

„Most már tudjuk, miért küldték: hogy végrehajtsa, amit Brüsszelben kitaláltak”.

Orbán Viktor reagált a Tisza Párt új gazdaságpolitikusára

A kormányfő szerint a háború kirobbanása óta küzdünk azért, hogy Magyarországot ne vágják el az orosz energiahordozóktól

Ez nem ízlés, vagy kedv kérdése. Azért tesszük, mert ez Magyarország legolcsóbb és legfontosabb energiaforrása. Ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés. Ha nincs orosz olaj, ugrik a benzin ára. Lehet hebegni-habogni rejtélyes technikai megoldásokról, de ezek tények. 

Végezetül pedig elmondta:

Tények, amikre a legújabb hajóskapitány ügyet sem vet. Úgy látszik, fontosabb a brüsszeli itiner…

Orbán Viktor: Ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés 

