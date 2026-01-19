Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Orbán Viktor: Mi nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 14:50
vidékközélet
Mindenhol ott vagyunk - üzente Orbán Viktor.

Képes beszámolóval jelentkezett a Budapest Kongresszusi Központban megtartott Önkormányzati Fórumról Orbán Viktor. Mint arról korábban beszámoltunk, a miniszterelnök felszólalt a fórumon. Beszédében kiemelte a vidék fontosságát, azt, hogy a modernizáció nem járhat a falvak eltűnésével, valamint azt is hangsúlyozta: a szolidaritásnak működnie kell Magyarországon. Közösségi oldalán a következő sorokat fűzte a megosztott galériához: "A Fidesz-KDNP az egyetlen olyan politikai erő Magyarországon, amely otthon van mindenütt az országban. Mi nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk!"

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
