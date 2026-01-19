Orbán Viktor: Mi nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk!

Képes beszámolóval jelentkezett a Budapest Kongresszusi Központban megtartott Önkormányzati Fórumról Orbán Viktor. Mint arról korábban beszámoltunk, a miniszterelnök felszólalt a fórumon. Beszédében kiemelte a vidék fontosságát, azt, hogy a modernizáció nem járhat a falvak eltűnésével, valamint azt is hangsúlyozta: a szolidaritásnak működnie kell Magyarországon. Közösségi oldalán a következő sorokat fűzte a megosztott galériához: "A Fidesz-KDNP az egyetlen olyan politikai erő Magyarországon, amely otthon van mindenütt az országban. Mi nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk!"