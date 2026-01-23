Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Orbán Viktor megmutatta, különleges képeket posztolt

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 19:11
utazásDavos
Orbán Viktor 72 óra alatt 3 különböző országban járt.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor különleges képeket osztott meg a közösségi oldalán, ugyanis megmutatta, milyen volt az elmúlt 72 órája, ami utazásokkal telt.

Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Budapest ➡️ Davos ➡️ Brüsszel ➡️ Budapest ✅

Holnap Kaposváron találkozunk! 😎

– írta a képekhez Orbán Viktor.

 

