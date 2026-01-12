„Hajrá, magyarok!” – szívhez szóló üzenetet küldött Orbán Viktor

Az Operaházban megrendezésre kerülő 68. Nemzeti Sport Gála alkalmából Orbán Viktor még a gála előtt gratulált az elért sikerekhez a közösségi oldalán.
Gratulálok a 2025-ös év sportsikereihez. Kívánom, hogy a sport stratégiai ágazat maradjon 2026-ban is. Hajrá, magyarok!
- írta Facebook-oldalán a miniszterelnök.
