„Hajrá, magyarok!” – szívhez szóló üzenetet küldött Orbán Viktor

Az Operaházban megrendezésre kerülő 68. Nemzeti Sport Gála alkalmából Orbán Viktor még a gála előtt gratulált az elért sikerekhez a közösségi oldalán.

Gratulálok a 2025-ös év sportsikereihez. Kívánom, hogy a sport stratégiai ágazat maradjon 2026-ban is. Hajrá, magyarok!

- írta Facebook-oldalán a miniszterelnök.

