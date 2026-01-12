Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
„Hajrá, magyarok!” – szívhez szóló üzenetet küldött Orbán Viktor

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 18:19 / FRISSÍTÉS: 2026. január 12. 18:42
sportgálaüzenet
Mint ismeretes, hétfőn 19 órától a Magyar Sportújságírók Szövetsége 68. alkalommal díjazza az év legkiemelkedőbb magyar sportolóit, edzőit, csapatait.
Az Operaházban megrendezésre kerülő 68. Nemzeti Sport Gála alkalmából Orbán Viktor még a gála előtt gratulált az elért sikerekhez a közösségi oldalán.

Gratulálok a 2025-ös év sportsikereihez. Kívánom, hogy a sport stratégiai ágazat maradjon 2026-ban is. Hajrá, magyarok!

- írta Facebook-oldalán a miniszterelnök

Orbán Viktor: Hajrá, magyarok!

