Orbán Viktor: Köszönjük a támogatást!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 09:21
Fidesz-kongresszusüzenet
Rengetegen üzentek Orbán Viktornak.
Bors
Új videóval jelentkezett nemrég a közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyben a világ vezető politikusai üzentek a magyar miniszterelnöknek, illetve a hollywoodi sztár, Rob Schneider is. A január 10-én, szombaton megtartott Fidesz-kongresszuson egymás után játszották le a külföldi állam- és pártvezetők videóüzeneteit, amiket most egyben is meg lehet tekinteni.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus szelfi vége
Rengeteg támogatást kapott Orbán Viktor / Fotó: MW

Háláját fejezte ki Orbán Viktor

Köszönjük a támogatást!

- írta a videót tartalmazó Facebook-posztjában Orbán Viktor.

Mutatjuk!

 

 

