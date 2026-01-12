Új videóval jelentkezett nemrég a közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyben a világ vezető politikusai üzentek a magyar miniszterelnöknek, illetve a hollywoodi sztár, Rob Schneider is. A január 10-én, szombaton megtartott Fidesz-kongresszuson egymás után játszották le a külföldi állam- és pártvezetők videóüzeneteit, amiket most egyben is meg lehet tekinteni.

Rengeteg támogatást kapott Orbán Viktor / Fotó: MW

Háláját fejezte ki Orbán Viktor

Köszönjük a támogatást!

- írta a videót tartalmazó Facebook-posztjában Orbán Viktor.

