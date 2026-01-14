Orbán Viktor: Hideg van, de fűt a győzelem

"Hideg van, de fűt a győzelem" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Orbán Viktor elmondta, ebben a hidegben is kitart a lendület / Fotó: MW

Orbán Viktor elárulta: tart még a lendület

Először ki kell olvadni

- mondta el a miniszterelnök, arra a kérdésre, ebben a hidegben is kitart-e a lendület.

Hideg volt az éjjel. Mínusz 8, az sok

-tette hozzá a kormányfő, majd ezt követően többek közt Szijjártó Péter és Szalay-Bobrovniczky Kristóf is megszólalt.

