Orbán Viktor: Európában háborús készülődés zajlik

Orbán Viktor a szombati Háborúellenes Gyűlésről osztott meg újabb fotókat, és kiemelte, Európában háborús készülődés zajlik.
A brüsszeliek elhatározták, hogy mindenáron támogatják Ukrajnát. Hatalmas nyomást gyakorolnak a tagállamokra, hiszen tőlük kell a pénz, a fegyver és a katona.
De van egy kis bökkenő: szerintünk ez nem a mi háborúnk! Mi nem küldünk katonát, nem küldünk pénzt és nem küldünk fegyvert!
- fogalmazott a miniszterelnök.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.