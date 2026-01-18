Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Orbán Viktor: Európában háborús készülődés zajlik

Európa
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 10:22 / FRISSÍTÉS: 2026. január 18. 10:24
Háborúellenes GyűlésOrbán Viktor
Orbán Viktor kiemelte: szerintünk ez nem a mi háborúnk!
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor a szombati Háborúellenes Gyűlésről osztott meg újabb fotókat, és kiemelte, Európában háborús készülődés zajlik. 

A brüsszeliek elhatározták, hogy mindenáron támogatják Ukrajnát. Hatalmas nyomást gyakorolnak a tagállamokra, hiszen tőlük kell a pénz, a fegyver és a katona. 
De van egy kis bökkenő: szerintünk ez nem a mi háborúnk! Mi nem küldünk katonát, nem küldünk pénzt és nem küldünk fegyvert!

- fogalmazott a miniszterelnök.

 

