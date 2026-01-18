Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Orbán Viktor: Mi erre építjük a magyarok jövőjét

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 09:14 / FRISSÍTÉS: 2026. január 18. 10:24
A miniszerelnök kifejtette, fontos kimaradni a háborúból és itthon tartani a magyarok pénzét.
Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen is kifejtette, mire alapozzák a magyarok jövőjét. Mint most posztjában hangsúlyozta, a kormány létrehozta a a munkaalapú gazdaságot és a családalapú társadalmat. A következő feladat: kimaradni a háborúból és itthon tartani a magyarok pénzét. 
A miniszerelnök négy előfeltételt osztott meg a jövőbeli célok kapcsán: mint elmondta, ki kell maradni a háborúból, valamint a pénzünket nem szabad odaadni az ukránoknak. A harmadik előfeltételnek a teljes foglalkoztatottságot nevezte meg, negyedikként pedig a család alapú társadalmat:

 

