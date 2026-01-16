Orbán Viktor elmondta, miért a Fidesz a biztos választás

Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 19:05
Orbán Viktor videóban válaszolta meg a kérdést.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a legújabb videójában megválaszolja a 2026-os választással kapcsolatban a kérdést: miért a Fidesz a biztos választás?

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus szelfi vége
Orbán Viktor / Fotó: MW

Nézd meg, ha téged is érdekel, hogy miért mi vagyunk a BIZTOS VÁLASZTÁS! 😎👇

– írta az alább megtekinthető videóban Orbán Viktor.

