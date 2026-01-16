Orbán Viktor elmondta, miért a Fidesz a biztos választás

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a legújabb videójában megválaszolja a 2026-os választással kapcsolatban a kérdést: miért a Fidesz a biztos választás?
Nézd meg, ha téged is érdekel, hogy miért mi vagyunk a BIZTOS VÁLASZTÁS!
– írta az alább megtekinthető videóban Orbán Viktor.
