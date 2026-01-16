Orbán Viktor bevállalta: így reagált a kommentekre - Videó

Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 17:28
Orbán Viktor igazán különleges videóval jelentkezett.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor elmondása szerint nem szokott kommenteket olvasni, de most kivételt tett, ráadásul mindegyikre reagált is – ezzel pedig bebizonyította bátorságát, hiszen az interneten manapság sajnos egyre inkább utat törnek a bántó, negatív hozzászólások, akárhova is tekintünk.

Orbán Viktor / Fotó: mw

Na, lássuk a kommenteket! 😎

– írta az alább megtekinthető, igazán különleges videóhoz Orbán Viktor:

