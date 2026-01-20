Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Fábián, Sebestyén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Magyar Péter megszégyenült! Személyesen osztották ki a gazdák - videó

tisza párt
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 13:40 / FRISSÍTÉS: 2026. január 20. 13:40
magyar péterursula von der leyengazda
Az igazukért küzdő és tüntető gazdák indulatát felkorbácsolta Magyar Péter jelenléte. A Tisza Párt elnöke nem teszi zsebre, amit ott kapott.
Bors
A szerző cikkei

Strasbourgban több uniós ország gazdái is tüntetnek, miután Ursula von der Leyen egy számukra nagyon előnytelen, az úgynevezett EU-Mercosur-megállapodást aláírta a minap. Az Európai Parlamentnek otthont adó Strasbourgban szép számmal képviseltették magukat a magyar gazdák is, akiket rendesen kihozott a sodrából, amikor meglátták Magyar Pétert.

Magyar Péter nem tudott felelni a gazdák által feltett kérdésre.
Magyar Péter nem tudott felelni a gazdák által feltett kérdésre. A Tisza Párt elnöke csúnyán megszégyenült Forrás: Facebook

Elsőként Deák Dániel tette közzé a közösségi oldalán azt a felvételt, amin az látható, hogy a Tisza Párt elnökét milyen unszimpátiával fogadták a magyar gazdák. Több témában is számon kérték, de a láthatóan idegesen viselkedő Magyar Péter csak habogott, és menekült a válaszadás helyett. 

Mikor álltál ki a gazdák mellett? 

– tette fel a kérdést a videóban az egyik tüntető Magyar Péternek.

Soha nem láttunk még itt

– tette hozzá, majd egy másik tüntető azt kérdezi a Tisza Párt vezetőjétől, hogy hol volt Brüsszelben, majd azt mondja:

Ezek a gazdák Von der Leyen ellen tüntetnek, te pedig kiállsz mellettük. Köszönjük szépen ezt a segítséget.

Magyar Pétert rendesen helyretették a gazdák, az erről készült felvételt itt nézheted meg:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu