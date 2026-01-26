Megfizet Zelenszkij: benyújtotta a számlát Németország

Az Alternatíva Németországért (AfD) frakcióvezetője és társelnöke, Alice Weidel kijelentette: pártja kormányra kerülése esetén kártérítést követelne Ukrajnától és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása miatt, és
a Kijevnek nyújtott, mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást is visszakérné.
A jobboldali politikus élesen bírálta a német kormány Oroszországgal kapcsolatos politikáját, és történelmi felelőtlenséggel vádolta Friedrich Merz német kancellárt.
„»Alice Weidel Zelenszkijnek: kártérítést kellene fizetnie az Északi Áramlat felrobbantásáért! Aki ezt tette velünk, nem lehet a barátunk soha!«
Végre Németországban is ki lehet ezt mondani!”
– tette hozzá Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára.
