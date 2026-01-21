Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Orbán Viktor: a családok számíthatnak ránk a nehéz időkben is

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 17:20
januárrezsi
Januári rezsistopot vezetnek be.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben a januári rezsistopról beszél, és arra kéri az embereket, hogy vigyázzanak magukra és egymásra ezen a szokatlanul kemény télen.

Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Januári rezsistopot vezetünk be❗️

❄️ Az idei tél kimutatta a foga fehérjét, de a családok számíthatnak ránk a nehéz időkben is

– írta a videóhoz Orbán Viktor.

