Orbán Viktor: a családok számíthatnak ránk a nehéz időkben is

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben a januári rezsistopról beszél, és arra kéri az embereket, hogy vigyázzanak magukra és egymásra ezen a szokatlanul kemény télen.

Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Januári rezsistopot vezetünk be Az idei tél kimutatta a foga fehérjét, de a családok számíthatnak ránk a nehéz időkben is

– írta a videóhoz Orbán Viktor.