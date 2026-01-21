Orbán Viktor: a családok számíthatnak ránk a nehéz időkben is

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben a januári rezsistopról beszél, és arra kéri az embereket, hogy vigyázzanak magukra és egymásra ezen a szokatlanul kemény télen.
Januári rezsistopot vezetünk be
Az idei tél kimutatta a foga fehérjét, de a családok számíthatnak ránk a nehéz időkben is
– írta a videóhoz Orbán Viktor.
