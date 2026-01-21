Orbán Viktor: januári rezsistopot vezetünk be

A szerdai kormányülést követően Orbán Viktor a közösségi oldalain tette közzé azt a videót, amiben bejelentette, hogy a kormány úgy döntött: januári rezsistopot léptetnek életbe.
Videójában kiemelte: Magyarország a hópróbát kiállta. "A szokatlan hidegben gondoskodtunk a tűzifaellátásról, és a mindenki számára elérhető melegedőkről" - emlékeztetett, hozzátéve: most azonban a hó után a rendkívüli hideggel kell felvenni a harcot.
A miniszterelnök kiemelte: a melegedők és a tűzifa a következő hetekben is rendelkezésre állnak majd, ugyanakkor a nemzeti kormány tisztában van azzal, hogy a hideg rendkívül magas fűtésszámlát eredményez. Épp ezért döntöttek a januári rezsistop mellett.
Mindenki váratlan és jelentős többletkiadásokkal szembesül. Ezért a kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezetünk be. Ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költségét a családoktól a kormány átvállalja
- jelentette ki, hozzátéve: a szokatlanul kemény tél még nem ért véget, épp ezért mindenki vigyázzon magára, valamint vigyázzunk egymásra is!
