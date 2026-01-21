Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Orbán Viktor: januári rezsistopot vezetünk be

rezsi
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 15:51
fűtésOrbán Viktor
A miniszterelnök bejelentette, hogy a szélőséges januári hideg miatt megnövekedtek a családok fűtésszámlái. Az emiatti többletköltségeket átvállalja az állam a háztartásoktól.

A szerdai kormányülést követően Orbán Viktor a közösségi oldalain tette közzé azt a videót, amiben bejelentette, hogy a kormány úgy döntött: januári rezsistopot léptetnek életbe. 

Orbán Viktor rezsistopot jelentett be
Orbán Viktor rezsistopot jelentett be Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Videójában kiemelte: Magyarország a hópróbát kiállta. "A szokatlan hidegben gondoskodtunk a tűzifaellátásról, és a mindenki számára elérhető melegedőkről" - emlékeztetett, hozzátéve: most azonban a hó után a rendkívüli hideggel kell felvenni a harcot. 

Orbán Viktor: rezsistop januárban

A miniszterelnök kiemelte: a melegedők és a tűzifa a következő hetekben is rendelkezésre állnak majd, ugyanakkor a nemzeti kormány tisztában van azzal, hogy a hideg rendkívül magas fűtésszámlát eredményez. Épp ezért döntöttek a januári rezsistop mellett. 

Mindenki váratlan és jelentős többletkiadásokkal szembesül. Ezért a kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezetünk be. Ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költségét a családoktól a kormány átvállalja

 - jelentette ki, hozzátéve: a szokatlanul kemény tél még nem ért véget, épp ezért mindenki vigyázzon magára, valamint vigyázzunk egymásra is!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
