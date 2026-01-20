Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Ki lesz a BL győztese? Orbán Viktornak és Csányi Sándornak is megvan a véleménye - videó

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 20:02
marco rossigera zoltáncsányi sándor
Orbán Viktor legújabb videójában minden kiderül. Nem hiszed el kik nyilatkoztak a BL győztes esélyesekről!

Orbán Viktor videót tett közzé a közelgő BL döntővel kapcsolatban: - Idén Budapesten a BL-döntő. Hajrá, magyarok! - írta a videóhoz, amelyben többek között Marco Rossi és Csányi Sándor is elmondja a véleményét.

Orbán Viktor
Orbán Viktor a BL-ről posztolt
Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Ki lesz a BL győztese?

Torghelle Sándor, Marco Rossi, Gera Zoltán, Juhász Roland, Pintér Attila, Lőw Zsolt, és Csányi Sándor is kifejtette a véleményét. A végére maradt Orbán Viktor, aki ha tudná a Bajnokok Ligája győztest, akkor biztosan rá fogadna, ahogyan fogalmazott. A videó feletti strigulák arról árulkodnak, hogy a Barcelona a befutó, de ha szeretnéd megtudni, hogy kinek szavaznak bizalmat a hazai focivilág emblematikus alakjai, akkor nézd meg a videót is:

