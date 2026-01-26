Orbán Balázs: Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, Kijevben nem lesz új aranybudi a magyarok pénzén

Orbán Balázs a bejegyzéséhez fűzött hozzászólásában kifejtette: "ha nem állítjuk meg, Brüsszel egy olyan tervet készít elő Ukrajna finanszírozására, amelynek a brutális összegét végső soron a magyar családokkal fizettetnék meg".

Orbán Balázs

Fotó: MW

"Egy uniós dokumentum alapján, mely az Ukrán Jóléti Keretről szól, Ukrajna újjáépítésére 800 milliárd dollárt terveznek elkölteni. Ez a terv nem tartalmazza a katonai kiadásokat", amelyek az eddigi nyilatkozatok szerint további mintegy 700 milliárd dolláros tételt jelentenének.

A következő évekre így összesen tehát 1500 milliárd dolláros csomagról van szó. Az uniós hozzájárulási szabályok szerint ebből Magyarországra 5652,9 milliárd forint jutna, ami egy átlagos magyar háztartásra vetítve 1,4 millió forintos terhet jelentene. Brüsszel egy ekkora összegű számlát nyújtana be a magyar családoknak

- írta a politikus.

Hozzátette: "tudjuk, hogy a baloldal nem tud nemet mondani Brüsszelnek".

Ha rajtuk múlna, adóemeléseken és megszorításokon keresztül beszednék ezeket a pénzeket a magyar háztartásoktól. Egyedül a nemzeti kormány tudja megakadályozni, hogy a magyarok fizessék meg az ukrán jólét és az európai háborús tervek árát! A Fidesz a biztos választás

- írta Orbán Balázs.