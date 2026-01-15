Magyar Péter emberei árulták el, hogy adóemelésre és megszorításokra készül a Tisza + videó

Adóemelésre és megszorításokra készül a Tisza Párt – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán reagált Magyar Péter pártjának terveire, hangsúlyozva: nem a Fidesz mondja ezt, hanem a Tisza Párt saját képviselői.

Tarr Zoltán és Dálnoki Áron (Forrás: YouTube)

Bejegyzésében Orbán Balázs arról írt, hogy Tarr Zoltán nyíltan beszélt arról is, hogy a valódi terveiket elhallgatnák, sőt le is tagadnák a választók előtt. A politikus szerint „a Napnál is világosabb”, mire készülnek, hiába próbálnak más képet mutatni. A politikai igazgató hangsúlyozta:

világossá vált mostanra, hogy a Fidesz a biztos választás.

Orbán Balázs bejegyzésében egy videót is közzétett, amely a Tisza Párt szereplőinek elszólásaiból összeállított montázst mutat be. A felvételen feltűnik Tarr Zoltán is, akinek sokat idézett mondata hangzik el:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Szerepel továbbá Bod Péter Ákos baloldali közgazdász, jelenleg Magyar Péterék tanácsadója, aki elemzőként természetesnek tartja, hogy nem szükséges rákérdezni a párt tervezett megszorításaira. A videóban megszólal Kéri László is, aki a progresszív adórendszer mellett érvel.

Nem maradt ki Dálnoki Áron sem, a Tisza gazdasági koordinátora, aki az elhíresült etyeki fórumon Tarr Zoltán társaságában mondta el, hogy átalakítanák a személyi jövedelemadó rendszerét is.

És hogy mennyire vehetők komolyan Magyar Péter környezetének elszólásai, arra maga a Tisza Párt elnöke adott egyértelmű választ: ha egy szakértőjük megszólal vagy fellép a rendezvényeiken, akkor az minden esetben a párt hivatalos álláspontját tükrözi.