Hidvéghi Balázs: "A Tisza ismét elárulta magát, a párt Brüsszel bábja"

A Tisza ismét "kegyetlenül elárulta magát": a párt Brüsszel bábja, és most sem a magyar embereket, hanem Brüsszel háborús terveit védi - írta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán. Hidvéghi Balázs bejegyzésében kiemelte, a Tisza Párt támadja a nemzeti petíciót és "nem akarja, hogy a magyarok elmondják a véleményüket arról, hogy velük akarják megfizettetni a brüsszeli háborús terv árát".

Hozzátette: ahogy a kormány bejelentette a nemzeti petíciót a brüsszeli háborús terv finanszírozása ellen, "megérkezett a parancs Brüsszelből", és "a Tisza máris ugrik, hogy támadja a petíciót". Úgy vélte, "a brüsszeli bábok egymás után darálják a megszokott mantrát", és a Tisza most sem a magyar embereket, hanem Brüsszel háborús terveit védi.

Azt írta: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egyértelművé tette, "szerinte teljesen rendben van, ha a magyarok pénzét Ukrajnának adják", sőt, "jó üzletnek tartja".

Most pedig az Ukrajnát dicsőítő Ruszin-Szendi Romulusztól azt is megtudtuk: a Tisza nem akarja, hogy nemzeti petíció induljon és a magyar emberek elmondhassák a véleményüket arról, hogy velük akarják megfizettetni a brüsszeli háborús terv árát - fűzte hozzá.

Az ukránbarát Ruszin-Szendi egyenesen a képünkbe hazudik: bagatellizálja a háborús veszélyt, védi Ukrajna féktelen uniós finanszírozását, és letagadja a tényt, hogy Brüsszel további pénzt követel a tagállamoktól. Magyarországtól is megszorításokat és adóemeléseket követel. Az erről szóló jelentést a kormány ezen a héten közzé is tette

- jegyezte meg Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár szerint "Brüsszel épp azért támadja az Orbán Viktor vezette nemzeti kormányt, mert minderre nem hajlandó", se háborúra, se a megszorításokra. "Ők egy bábkormányt akarnak hatalomra juttatni, amely kiszolgálja Brüsszel háborúpárti, ukránpárti politikáját és hajlandó a pénzbehajtásra" - közölte, hozzátéve, "a Tisza pedig kész erre", "védik a háborúpárti, ukránpárti döntéseket és már készítik elő a Brüsszeltől elvárt pénzbehajtást, megszorításokat". A megszorításokra példaként felsorolta a személyi jövedelemadó emelését, a családi adókedvezmények megszüntetését, a vállalkozások adóemelését, a kkv-k támogatásának elvételét, a rezsicsökkentés eltörlését, a 13. és 14. havi nyugdíj megszüntetését, az állami nyugdíj kivezetését, a nyugdíjadót, az ingyenes egészségügy felszámolását, valamint a vagyon- és ingatlanadókat.

Ez lenne a hatalmuk és a brüsszeli háborús terv ára. És a Tisza boldogan kifizettetné a magyarokkal

- jegyezte meg Hidvéghi Balázs.