Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Gusztáv névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hidvéghi Balázs: "A Tisza ismét elárulta magát, a párt Brüsszel bábja"

Tisza Párt
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 16:10
Hidvéghi BalázsBrüsszel
Minden teljesen egyértelmű.

A Tisza ismét "kegyetlenül elárulta magát": a párt Brüsszel bábja, és most sem a magyar embereket, hanem Brüsszel háborús terveit védi - írta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán. Hidvéghi Balázs bejegyzésében kiemelte, a Tisza Párt támadja a nemzeti petíciót és "nem akarja, hogy a magyarok elmondják a véleményüket arról, hogy velük akarják megfizettetni a brüsszeli háborús terv árát".

Hozzátette: ahogy a kormány bejelentette a nemzeti petíciót a brüsszeli háborús terv finanszírozása ellen, "megérkezett a parancs Brüsszelből", és "a Tisza máris ugrik, hogy támadja a petíciót". Úgy vélte, "a brüsszeli bábok egymás után darálják a megszokott mantrát", és a Tisza most sem a magyar embereket, hanem Brüsszel háborús terveit védi.

Azt írta: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egyértelművé tette, "szerinte teljesen rendben van, ha a magyarok pénzét Ukrajnának adják", sőt, "jó üzletnek tartja".

Most pedig az Ukrajnát dicsőítő Ruszin-Szendi Romulusztól azt is megtudtuk: a Tisza nem akarja, hogy nemzeti petíció induljon és a magyar emberek elmondhassák a véleményüket arról, hogy velük akarják megfizettetni a brüsszeli háborús terv árát - fűzte hozzá.

Az ukránbarát Ruszin-Szendi egyenesen a képünkbe hazudik: bagatellizálja a háborús veszélyt, védi Ukrajna féktelen uniós finanszírozását, és letagadja a tényt, hogy Brüsszel további pénzt követel a tagállamoktól. Magyarországtól is megszorításokat és adóemeléseket követel. Az erről szóló jelentést a kormány ezen a héten közzé is tette

- jegyezte meg Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár szerint "Brüsszel épp azért támadja az Orbán Viktor vezette nemzeti kormányt, mert minderre nem hajlandó", se háborúra, se a megszorításokra. "Ők egy bábkormányt akarnak hatalomra juttatni, amely kiszolgálja Brüsszel háborúpárti, ukránpárti politikáját és hajlandó a pénzbehajtásra" - közölte, hozzátéve, "a Tisza pedig kész erre", "védik a háborúpárti, ukránpárti döntéseket és már készítik elő a Brüsszeltől elvárt pénzbehajtást, megszorításokat". A megszorításokra példaként felsorolta a személyi jövedelemadó emelését, a családi adókedvezmények megszüntetését, a vállalkozások adóemelését, a kkv-k támogatásának elvételét, a rezsicsökkentés eltörlését, a 13. és 14. havi nyugdíj megszüntetését, az állami nyugdíj kivezetését, a nyugdíjadót, az ingyenes egészségügy felszámolását, valamint a vagyon- és ingatlanadókat.

Ez lenne a hatalmuk és a brüsszeli háborús terv ára. És a Tisza boldogan kifizettetné a magyarokkal 

- jegyezte meg Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár szerint a magyar embereknek joguk van elmondani, "mit gondolnak arról, hogy velük akarják megfizettetni a brüsszeli háborús terv árát", ezért indították a nemzeti petíciót.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu