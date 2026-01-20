A kultúráért és innovációért felelős miniszter a Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégiumban tartotta meg a „Kérdezd a minisztert!”legújabb állomását, ahol milliárdos beruházásokat is bejelentett - írja a Kisalföld.hu.

Kérdezd a minisztert sorozat Győrben folytatódott. Hankó Balázst kérdezhették a győri Lukács-iskola diákjai. Fotó: Csapó Balázs/Kisalföld

Hankó Balázs már régóta járja az ország iskoláit, ahol a Kérdezd a minisztert! sorozat keretében a diákok közvetlenül neki tehetik fel az őket érintő kérdéseket. Győrben szó volt a szakképzés jövőjéről, a duális képzésről, külföldi ösztöndíjakról, a különböző képzési rangsorokról és az okleveles technikusi képzésről is. Az is kiderült, hogy milyen konkrét fejlesztéseket kap az iskola a kormánytól.

Hankó Balázs: A cél, hogy a magyar szakképzés a világ élvonalába kerüljön

Győr autóipari fellegvár, ahol a város, az egyetem és a technikumok konzorciumban erősítik a magyar autóipar fejlődését most és a jövőben is

– fogalmazott Hankó Balázs miniszter. A technikus és okleveles technikus képzésben olyan lehetőségeik vannak, amelyek a szakma és az érettségi megszerzése mellett az egyetemen való továbbtanulást is lehetővé teszik - fűzte hozzá.

Volt, aki arról is kérdezte a tárcavezetőt, hogyan lehetne több jó tanuló diákot a technikumok irányába terelni a gimnáziumok helyett.

A szakképzés jövője, a győri fejlesztések mint előremutatóak. A cél, hogy a magyar szakképzés a világ élvonalába kerüljön. Jelenleg az Európai Unió harmadik legjobb szakképzése a miénk

- tette hozzá.

A fejlesztésekről szólva elmondta, hogy 4,2 milliárd forintból Járműipari Tudásközpont épül Győrben, a Lukács Technikumban 3,7 milliárdból új tanműhelyet alakítanak ki

továbbá 100 milliós eszközfejlesztésre is számíthatnak a győri lukácsos diákok.