Hankó Balázs: A szakképzésben részt vevő diákok is segítenek a hóeltakarításban – videó

A videóban Hankó Balázs azt mondta, havazásra ébredtünk kedd reggel a gyerekek örömére, de a hóval feladat is van: el kell takarítani, hogy biztonságosak legyenek a járdák, az utak.

A miniszter kedden reggel minden szakképzési iskola igazgatóját, kancellárját levélben kérte, hogy a diákok bevonásával segítsenek a hó eltakarításában a járdákon, utakon és a köztereken.

Szóval lapátra fel, és a fiataloknak ez az 50 órába még bele is számít. Hajrá!

- fogalmazott Hankó Balázs Gödöllőről bejelentkezve, a kötelező közösségi szolgálat teljesítésére is utalva.