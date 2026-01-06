Hankó Balázs: A szakképzésben részt vevő diákok is segítenek a hóeltakarításban – videó

A videóban Hankó Balázs azt mondta, havazásra ébredtünk kedd reggel a gyerekek örömére, de a hóval feladat is van: el kell takarítani, hogy biztonságosak legyenek a járdák, az utak.
A miniszter kedden reggel minden szakképzési iskola igazgatóját, kancellárját levélben kérte, hogy a diákok bevonásával segítsenek a hó eltakarításában a járdákon, utakon és a köztereken.
Szóval lapátra fel, és a fiataloknak ez az 50 órába még bele is számít. Hajrá!
- fogalmazott Hankó Balázs Gödöllőről bejelentkezve, a kötelező közösségi szolgálat teljesítésére is utalva.
