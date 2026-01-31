Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Pajtók Gábor videón üzent a Háborúellenes Gyűlés résztvevőinek

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 12:03
békeHatvan
Fontos üzenetet közvetített a Fidesz országgyűlési képviselője-jelöltje.

Pajtók Gábor a Fidesz országgyűlési képviselője-jelölt 2026. január 31-én, szombaton, Hatvanon a Digitális Polgári Körök által megrendezett kerülő Háborúellenes Gyűlésen videón keresztül arról beszélt, hogy Eger városa a magyar történelem tükre. Az egri vár arra emlékeztet, hogy a békéért ki kell állni. "Itt nem hirdetni, itt csak tanulni lehet a hazafiságot", mondta Egerben Kossuth Lajos. Egerben mindnek tudja, hogy milyen egy háború.

Fotó: MW

Háborúellenes Gyűlés: soha nem volt ilyen fontos kiállni a béke mellett!

A Háborúellenes Gyűlésen Pajtók Gábor elmondta, hogy soha nem volt ilyen fontos a béke melletti kiállás!

Brüsszelben azt akarják, hogy Magyarország finanszírozza a háborút, ez több nemzedékre kihatóan meghatározza a jövőnket. A béke melleti következetes kiállást, közösségeink biztonságát, a kiszámítható jövőt tekintjük elfogadhatónak. Keresztény emberként tiszteljük az emberi méltóságot. Soha nem volt még ilyen nagy szükség arra, hogy mi magyarok nemet mondjunk a háború finanszírozására.

Pajtók Gábor kiemelte, hogy ki tudunk állni értékeink mellett a Nemzeti Petíción keresztül.

Itt lehet élőben nézni a Háborúellenes Gyűlést:

