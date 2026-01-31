Szabó Zsolt a Háborúellenes Gyűlésen: A munkához béke kell!

Szabó Zsolt a Fidesz országgyűlési képviselője 2026. január 31-én, szombaton, Hatvanon a Digitális Polgári Körök által megrendezett kerülő Háborúellenes Gyűlésen arról beszélt, hogy 1944-ben egész Hatvant lebombázták, több százan haltak meg: ezért tudják, hogy nem szabad ilyet tenni. 11 és fél százalékról 2, 6% lett a munkanélküliség 2010 óta. Munkából lehet megélni, a munkához béke kell!

Szabó Zsolt a Háborúellenes Gyűlésen Fotó: MW

Háborúellenes Gyűlés: a munkához és az építéshez béke kell!

Szabó Zsolt az emberek között járva tudja, hogy a közös évekre büszkék. "A plató szónokokat a brüsszeli kesztyű bábokat elutasítják az emberek!" - jelentette ki, hozzátéve: az orosz-urán háború nem a mi harcunk.

Van mit megvédenünk, mi vagyunk a biztos választás!

Itt lehet élőben követni a hatvani Háborúellenes Gyűlést: