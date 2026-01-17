Orbán Viktor: A Tisza szerint a háborúból nem lehet kimaradni. Szerintünk ki lehet. És ki is fogunk!

A Háborúellenes Gyűlésen ezúttal is rengetegen vettek részt, az esemény fénypontja pedig szombaton is Orbán Viktor beszéde volt, ami ezúttal igen különlegesre sikeredett. Most ugyanis a jelenlévők kérdéseire válaszolt a miniszterelnök, így került szóba az is, hogy a Tisza Párt háborúba vinné Magyarországot.
A Tisza szerint a háborúból nem lehet kimaradni. Szerintünk ki lehet. És ki is fogunk! Ha a Fidesz nyer áprilisban, akkor béke lesz
- írta Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről megosztott videójához.
