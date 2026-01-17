Orbán Viktor: A Tisza szerint a háborúból nem lehet kimaradni. Szerintünk ki lehet. És ki is fogunk!

Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Antal, Antónia névnapja

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 20:42
Tisza PártHáborúellenes Gyűlésvideó
Ahogy arról a Bors beszámolt, szombaton hatodik alkalommal gyűltek össze a Digitális Polgári Körök tagjai, az országos találkozónak ezúttal Miskolc adott otthont.
Bors
A szerző cikkei

A Háborúellenes Gyűlésen ezúttal is rengetegen vettek részt, az esemény fénypontja pedig szombaton is Orbán Viktor beszéde volt, ami ezúttal igen különlegesre sikeredett. Most ugyanis a jelenlévők kérdéseire válaszolt a miniszterelnök, így került szóba az is, hogy a Tisza Párt háborúba vinné Magyarországot. 

2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor Miskolc Háborúellenes Gyűlés
Fotó: bors

A Tisza szerint a háborúból nem lehet kimaradni. Szerintünk ki lehet. És ki is fogunk! Ha a Fidesz nyer áprilisban, akkor béke lesz 

- írta Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről megosztott videójához. 

