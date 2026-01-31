Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés előtt: "Ez Hatvan, itthon vagyunk!"

Nem sokkal a hatvani Háborúellenes Gyűlés előtt Orbán Viktort arról kérdezték, számít-e valamilyen provokációra - utalva ezzel arra, hogy a Tisza Párt bűnözőket vezényelt a közelmúltban a gyöngyösi Lázárinfóra. A miniszterelnök kijelentette: itt erről szó sem lehet.

"Provokációra nem számítok. Ez Hatvan. Itthon vagyunk" - jelentette ki a kormányfő.

Itt lehet élőben nézni a hatvani Háborúellenes Gyűlést: