Ez a Tisza szeretetországa? Bűnözőket vezényeltek a Lázárinfóra

Korábban Orbán Viktor is beszámolt arról, amiról most a Fidesz is hírt adott: egészen döbbenetes, de a "szeretetországról" beszélő Tisza Párt bűnözőket vezényelt a gyöngyösi Lázárinfóra.

A Tisza párt bűnözőket vezényelt csütörtökön a Lázárinfóra, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket. Ilyen a sokat hangoztatott tiszás "szeretetország". Senki se üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak

- olvasható videós posztjuk alatt.

A tömegben olyan alakok tűntek fel, akiknek erőszakos közösülés, lopás, zaklatás, rablás, állatkínzás, ittas vezetés, cserbenhagyás vagy épp magánokirat hamisítás és garázdaság van a számlájukon.