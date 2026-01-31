Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Ez a Tisza szeretetországa? Bűnözőket vezényeltek a Lázárinfóra

Tisza Párt
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 09:59
LázárinfóLázár János
Igencsak rémisztő bűnlajstrommal bírnak a rendbontók.

Korábban Orbán Viktor is beszámolt arról, amiról most a Fidesz is hírt adott: egészen döbbenetes, de a "szeretetországról" beszélő Tisza Párt bűnözőket vezényelt a gyöngyösi Lázárinfóra.

A Tisza párt bűnözőket vezényelt csütörtökön a Lázárinfóra, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket. Ilyen a sokat hangoztatott tiszás "szeretetország". Senki se üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak

 - olvasható videós posztjuk alatt.

A tömegben olyan alakok tűntek fel, akiknek erőszakos közösülés, lopás, zaklatás, rablás, állatkínzás, ittas vezetés, cserbenhagyás vagy épp magánokirat hamisítás és garázdaság van a számlájukon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
