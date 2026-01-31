Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Marcella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Háborúellenes Gyűlés: egy órával a kezdés előtt teltház Hatvanban!

Hatvan
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 10:24 / FRISSÍTÉS: 2026. január 31. 10:45
bohár dánielHáborúellenes Gyűlés
Ezt látni kell! Hatvanban is rengetegen kíváncsiak a DPK rendezvényére!

Újabb állomásához érkezett a Háborúellenes Gyűlés: a béke pártfogói ezúttal Hatvanban gyűlnek össze a DPK rendezvényén, amelyről Bohár Dániel egy órával a kezdés előtt jelentkezett be. Videóján jól látszik: a helyszín már most megtelt, így biztosan kijelenthető, hogy a felszólalókat ezúttal is teltház fogadja. "Magyar Péter tudjátok, hol van? Sehol, mert berezelt!" - üzente.

Itt lehet élőben nézni a hatvani Háborúellenes Gyűlést:

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu