Háborúellenes Gyűlés: egy órával a kezdés előtt teltház Hatvanban!

Újabb állomásához érkezett a Háborúellenes Gyűlés: a béke pártfogói ezúttal Hatvanban gyűlnek össze a DPK rendezvényén, amelyről Bohár Dániel egy órával a kezdés előtt jelentkezett be. Videóján jól látszik: a helyszín már most megtelt, így biztosan kijelenthető, hogy a felszólalókat ezúttal is teltház fogadja. "Magyar Péter tudjátok, hol van? Sehol, mert berezelt!" - üzente.
Itt lehet élőben nézni a hatvani Háborúellenes Gyűlést:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.