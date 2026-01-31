Háborúellenes Gyűlés: egy órával a kezdés előtt teltház Hatvanban!

Újabb állomásához érkezett a Háborúellenes Gyűlés: a béke pártfogói ezúttal Hatvanban gyűlnek össze a DPK rendezvényén, amelyről Bohár Dániel egy órával a kezdés előtt jelentkezett be. Videóján jól látszik: a helyszín már most megtelt, így biztosan kijelenthető, hogy a felszólalókat ezúttal is teltház fogadja. "Magyar Péter tudjátok, hol van? Sehol, mert berezelt!" - üzente.

Itt lehet élőben nézni a hatvani Háborúellenes Gyűlést: