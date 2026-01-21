Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-5°C Székesfehérvár

Ágnes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gulyás Gergely: A családoknak érdemi védelmet csak az Orbán-kormány tud garantálni

Gulyás Gergely
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 18:23
Magyar Péterrezsi
Gulyás Gergely a közösségi oldalán reagált.

Gulyás Gergely egy hosszú bejegyzésben reagált arra, hogy Magyar Péter a kormány mai döntését, a januári rezsistopot támadta.

Gulyás Gergely 2026_01_10 Budapest
Gulyás Gergely / Fotó: MW

‼️​ Ma ismét kiderült, hogy ha esik, ha fúj, ha fagy, a családoknak érdemi védelmet csak az Orbán-kormány tud garantálni. ‼️​ 

Magyar Péter most a kormány mai döntését, a januári rezsistopot támadja. A Tisza és a DK az elmúlt években el akarta törölni a rezsicsökkentést. Magyar Péter szerint “a rezsicsökkentés humbug.” Bódis Krisztina tiszás képviselőjelölt pedig azt mondta a rezsicsökkentésről, hogy “van amikor, ha többet fizetsz valamiért az sokkal jobb dolog.”

A januári fagyban gyorsan kiderült, hogy a baloldal által eltörölni akart rezsicsökkentés mégsem rossz. Olyannyira, hogy először a DK, majd rájuk csatlakozva a Tisza is a rezsicsökkentett gázár mértékének megemelését javasolta. 

Ez a javaslat legfeljebb a fogyasztók leggazdagabb 20 százalékénak jelentene segítséget. A fogyasztók négyötödének, ötből négy családnak a januári magasabb fogyasztás miatt úgy kellene többet fizetnie, hogy így sem lépnék át a kedvezményes árkorlátot. Nekik a Tisza-DK javaslat semmit sem adna. ❌

Azokat nem segítenék egy fillérrel sem, akik valóban rászorulnak: a kisebb házban vagy lakásban élőket és a nyugdíjasokat. ‼️

Kapkodás, kétségbeesés, önellentmondás,  erre képes a baloldali ellenzék.  Ha ők lennének kormányon, rezsicsökkentés sem lenne, nemhogy rezsistop. ❌ 

‼️ A nemzeti kormány mindenkinek segít. 

‼️ A 15 éve nem látott hideg ellenére senkinek sem kell több rezsit fizetni.

– írta Gulyás Gergely.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu