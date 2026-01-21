Gulyás Gergely: A családoknak érdemi védelmet csak az Orbán-kormány tud garantálni

​ Ma ismét kiderült, hogy ha esik, ha fúj, ha fagy, a családoknak érdemi védelmet csak az Orbán-kormány tud garantálni. ​

Magyar Péter most a kormány mai döntését, a januári rezsistopot támadja. A Tisza és a DK az elmúlt években el akarta törölni a rezsicsökkentést. Magyar Péter szerint “a rezsicsökkentés humbug.” Bódis Krisztina tiszás képviselőjelölt pedig azt mondta a rezsicsökkentésről, hogy “van amikor, ha többet fizetsz valamiért az sokkal jobb dolog.”

A januári fagyban gyorsan kiderült, hogy a baloldal által eltörölni akart rezsicsökkentés mégsem rossz. Olyannyira, hogy először a DK, majd rájuk csatlakozva a Tisza is a rezsicsökkentett gázár mértékének megemelését javasolta.

Ez a javaslat legfeljebb a fogyasztók leggazdagabb 20 százalékénak jelentene segítséget. A fogyasztók négyötödének, ötből négy családnak a januári magasabb fogyasztás miatt úgy kellene többet fizetnie, hogy így sem lépnék át a kedvezményes árkorlátot. Nekik a Tisza-DK javaslat semmit sem adna.

Azokat nem segítenék egy fillérrel sem, akik valóban rászorulnak: a kisebb házban vagy lakásban élőket és a nyugdíjasokat.

Kapkodás, kétségbeesés, önellentmondás, erre képes a baloldali ellenzék. Ha ők lennének kormányon, rezsicsökkentés sem lenne, nemhogy rezsistop.

A nemzeti kormány mindenkinek segít.

A 15 éve nem látott hideg ellenére senkinek sem kell több rezsit fizetni.