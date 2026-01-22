Deutsch Tamás: Aki Ursula von der Leyent támogatja, az Brüsszel és nem a magyar érdekek oldalán áll

Aki nem tudná, Magyar Péter és a Tisza Párt bejelentette, hogy az év legfontosabb szavazásán a magyar érdekkel szemben Brüsszel oldalára áll, és támogatni fogják Ursula von der Leyent úgy, hogy nem vesznek részt a bizalmatlansági szavazáson
- mondta a fideszes politikus.
A helyzet pedig "tök egyszerű". Aki bármilyen formában támogatja Ursula von der Leyent, akár úgy, hogy nemmel szavaz a bizalmatlansági indítványon vagy tartózkodik, akár úgy, hogy nem vesz részt a bizalmatlansági szavazáson, az valójában a Dél-Amerikai Közös Piac országai és az Európai Unió között kötendő szabadkereskedelmi egyezményt, a Mercosur-megállapodást támogatja, az valójában a magyar gazdák érdekével szemben Brüsszel oldalára áll.
Aki bármilyen formában támogatja Ursula von der Leyent, az támogatja Brüsszel háborús politikáját. Aki bármilyen módon támogatja Ursula von der Leyent, az támogatja a brüsszeli bürokrácia "migránssimogató politikáját"
- hangsúlyozta Deutsch Tamás.
A politikus szerint van még egy kis idejük a tiszásoknak, Magyar Péteréknek, hogy megfontolják, Ursula von der Leyent támogatják, Brüsszel oldalán állnak, vagy pedig kiállnak a magyar érdek mellett, támogatják a magyar gazdákat. Ma a tiszások azzal, hogy nem vesznek részt a bizalmatlansági szavazáson, Ursula von der Leyent támogatják. Ezzel pedig egyszer és mindenkorra világossá teszik:
Ők Brüsszel oldalán állnak, ők Brüsszel emberei, ők Brüsszel érdekét képviselik a magyar érdekkel szemben, a magyar emberekkel szemben, a magyar gazdák érdekeivel szemben
- mondta a kormánypárti politikus.
