Menczer Tamás: Felháborító! A Tisza Párt nem szavaz von der Leyen ellen – videó

Menczer Tamás úgy fogalmazott, "nézd meg, ahogy von der Leyen háborúba tolja Európát, és elküldi a pénzedet Ukrajnába!"

A csütörtöki bizalmatlansági szavazáson a Tisza Párt mégsem szavaz ellene, "megvédi" - írta a kormánypárti politikus.

Ma kiderült az igazság! A Tisza Ursula mellé állt, így a gazdákat is magára hagyta! A Fidesz nem

- jelentette ki Menczer Tamás, hozzátéve, hogy "a mi álláspontunk változatlan: Ursula, Ursula, auf Wiedersehen!"

Hajrá, patrióták! Hajrá, józan ész!

- zárta bejegyzését a politikus.

Menczer Tamás: Felháborító, a Tisza nem szavaz von der Leyen ellen