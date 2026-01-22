Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Menczer Tamás: Felháborító! A Tisza Párt nem szavaz von der Leyen ellen – videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 11:30
Felháborító! A Tisza Párt nem szavaz Ursula von der Leyen ellen - írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán csütörtökön az Európai Bizottság elnökének egyik felszólalásáról közzétett videójához.
Menczer Tamás úgy fogalmazott, "nézd meg, ahogy von der Leyen háborúba tolja Európát, és elküldi a pénzedet Ukrajnába!"

A csütörtöki bizalmatlansági szavazáson a Tisza Párt mégsem szavaz ellene, "megvédi" - írta a kormánypárti politikus.

Ma kiderült az igazság! A Tisza Ursula mellé állt, így a gazdákat is magára hagyta! A Fidesz nem

- jelentette ki Menczer Tamás, hozzátéve, hogy "a mi álláspontunk változatlan: Ursula, Ursula, auf Wiedersehen!"

Hajrá, patrióták! Hajrá, józan ész!

- zárta bejegyzését a politikus.

