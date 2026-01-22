Menczer Tamás: Felháborító! A Tisza Párt nem szavaz von der Leyen ellen – videó

Menczer Tamás úgy fogalmazott, "nézd meg, ahogy von der Leyen háborúba tolja Európát, és elküldi a pénzedet Ukrajnába!"
A csütörtöki bizalmatlansági szavazáson a Tisza Párt mégsem szavaz ellene, "megvédi" - írta a kormánypárti politikus.
Ma kiderült az igazság! A Tisza Ursula mellé állt, így a gazdákat is magára hagyta! A Fidesz nem
- jelentette ki Menczer Tamás, hozzátéve, hogy "a mi álláspontunk változatlan: Ursula, Ursula, auf Wiedersehen!"
Hajrá, patrióták! Hajrá, józan ész!
- zárta bejegyzését a politikus.
