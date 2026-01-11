Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Bizonytalanság övezi az idei budapesti CPAC-et + videó

2026. január 11.
Több felületen is találgatások jelentek meg arról, kik lehetnek az idei vendégek, illetve mikor tartják meg a jobboldali konferenciát.

Az ügy előzménye, hogy az elmúlt napokban a baloldali sajtó is fokozott figyelmet kezdett szentelni a CPAC Hungary sorsának. Több felületen is találgatások jelentek meg arról, kik lehetnek az idei vendégek, illetve mikor tartják meg a jobboldali konferenciát. A Mandiner birtokába került rejtett kamerás felvétel újabb kérdéseket vet fel.

A videón Szánthó Miklós Bohár Dániellel beszélget. Bohár Dániel az elmúlt években a CPAC Hungary egyik házigazdája volt. A rövid részletben Szánthó Miklós az elbizonytalanodásról beszél, és megjegyzéseket tesz a jelenlegi belpolitikai helyzetre is. 

Egy ponton arra utal: nem biztos, hogy a budapesti CPAC idén „össze fog jönni”, ugyanakkor hozzáteszi, hogy a nyilvánosság felé „valamit mondani kell”.

A felvétel vélhetően a közelmúltban készült, amikor Bohár Dániel az Alapjogokért Központ egyik podcastműsorának vendége volt. A beszélgetés nyilvános részében a CPAC kérdése nem került szóba, a most terjedő videórészlet azonban új megvilágításba helyezte a szervezés állását.

Szánthó Miklós a napokban már jelezte: január elején nagy bejelentés várható az eseménnyel kapcsolatban. A háttérben még zajlanak az egyeztetések, és a végső döntésről csak később adnak tájékoztatást. 

A CPAC-et, a konzervatív közélet egyik legfontosabb seregszemléjét, amely az Egyesült Államokból indult, már négy alkalommal rendezték meg Magyarországon. 

Az ötödik CPAC Hungaryvel kapcsolatban felmerült a márciusi időpont lehetősége, amit Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója így kommentált Bohár Dánielnek:

Úgy vagyok én ezzel, mint Magyar Péter a megszorítócsomagjával, hogy megerősíteni nem akarom, cáfolni meg nem tudom.

 

CPAC: Magyarország a világ élvonalában a szólásszabadság terén

Pár napja lapunk arról is beszámolt, hogy a legjobbak között végzett Magyarország a szólásszabadság terén. Az ország 90 százalékos eredményt ért el a CPAC friss, Free Speech Rating értékelésén.

