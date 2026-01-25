Bohár Dániel: "Abszurdnak tartom, hogy Ukrajna 2040-ig a mi pénzünkből akar élni"

Bohár Dániel riporter eddig szinte az összes Háborúellenes Gyűlésen ott volt. Felemelő érzés szerinte hétről-hétre olyan patrióta magyar emberekkel találkozni, akiknek fontos a béke és akik kiállnak a háború ellen. A kaposvári gyűlésre azonban különösen szívesen látogatott el, mivel a riporter maga is Somogy vármegyéből, vagy ahogy ő fogalmaz, "Somogyországól" származik.

Bohár Dániel a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen

Fotó: Bohár Dániel / Facebook

Ukrajna az elmúlt 4 évben több pénzt kapott, mint Magyarország

Bohár Dániel szerint nagyszerű élmény volt Kaposváron olyan emberekkel találkozni, akiket régről ismer és akikkel most együtt állhatott ki Európa békéjéért. Főleg, hogy most ez mindennél fontosabb, miután Ukrajna olyan mértékű pénzt követel az uniótól, ami az európai polgárokat évtizedekre eladósítaná.

Abszurdnak tartom azt, hogy Ukrajna az elmúlt 4 évben több uniós forrást vagy pénzt kapott, mint mondjuk Magyarország, amióta Európai Uniós tagállam. És most ott tartunk, hogy Ukrajnának ez sem elég, még több pénzt akarnak, sőt! 2040-ig akarják a saját országuk finanszírozását tőlünk európai emberektől. Ezt egyszerűen abszurd helyzetnek tartom

— mondta el kérdésünkre a riporter.

Bohár Dániel a Háborúellenes Gyűlésen: "A háború valódi ára az emberélet"

Túl azonban azon az emberi ésszel felfoghatatlan mértékű pénzen, amit Ukrajna magának követel, a riporter szerint a háborúnak van egy sokkal súlyosabb ára, mégpedig az emberélet.

A háborúban emberek halnak meg: katonák, civilek, ártatlan emberek halnak meg. Elég csak a XX. századot végignézni, belegondolni abba, hogy Magyarországon mennyi ember vesztette akkor az életét. És azt látni, hogy ez a háborús fenyegetettség, a háborús veszély ilyen közel van hozzánk, ezt borzasztó látni. Belegondolni is félelmetes, hogy tőlünk néhány száz kilométerre ugyanolyan háború zajlik, mint az első, vagy a második világháború volt

— hívta fel a figyelmet a riporter helyzet komolyságára.