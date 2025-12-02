A Tisza Párt 600 oldalas megszorító csomagja Brüsszel programja valójában

Magyar Péterék csúnyán lebuktak: hiába igyekeztek titkolni a programjukat, azt, hogy mire készülnek, ha megnyerik a választást, már nem igazán tudnak mit tenni: az a 600 oldalas dokumentum, ami a Tisza Párt megszorítócsomagjáról szól, immár bárki számára elérhető. "600 oldalnyi tömény balos megszorítás. Ez a Tisza megszorító csomagja" - összegezte közösségi oldalára feltett videós posztjában a helyzetet Orbán Viktor.

A Tisza Párt Brüsszel programját hajtaná végre a megszorításokkal

"Ami a Tisza Párt kiszivárgott programjában szerepel, az mind szerepelt hivatalos brüsszeli dokumentumokban a megelőző néhány évben. Például az, hogy Magyarországon adót kell emelni, ezt az úgynevezett éves gazdasági ajánlásokba bele van írva. Évek óta követelik, hogy Magyarország emeljen adót, szüntesse meg az egykulcsos adót, és legyen többkulcsos adórendszer. Évek óta követelik, hogy a vállalkozások adóját emeljük meg. Azt, hogy legalább az özvegyi nyugdíjakat adóztassuk meg, a 13. havi nyugdíjat töröljük el, ezek mind benne vannak brüsszeli papírokban. Ez csak önöknek okoz meglepetést, meg akik nincsenek benne a nemzetközi politikai életben" - magyarázza a videóban Orbán Viktor, hozzátéve: