Kocsis Máté: "Kétségbeesett kapálózásba kezdett Magyar Péter"

Noha a Tisza Párt igyekezett titkolni, mire készülnek, ha megnyerik a választásokat, egy-egy alkalommal elszólták magukat. Már ekkor egyértelművé vált, hogy Brüsszel végrehajtói lennének, most azonban már minden világos: miután bárki elolvashatja Magyar Péterék 600 oldalas megszorító tervezetét, aligha van miről beszélni: tiszta, hogy tőlük semmi jóra nem számíthatunk. "Megjelent a Tisza megszorító csomagja. Mind a 600 oldal. Egy jó dolgot találtam benne: hogy csak papíron létezik. Ha rajtunk múlik, ott is marad" – összegezte kedd reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Magyar Péterék megszorító csomagja nyilvános lett

Fotó: Máté Krisztián / bors

Kocsis Máté: Magyar Péter cipelheti vissza a 600 oldalas “remekművet” Brüsszelbe

Kocsis Máté a következőket írja a közösségi oldalán:

"Kétségbeesett kapálózásba kezdett Magyar Péter, miután tegnap nyilvánosságra került a baloldali megszorító program valamennyi oldala. A sok száz oldalas dokumentum (aminek még a létét is letagadták) bárki számára elérhető és megcsodálható. Sok más mellett kiderül belőle, hogy kapásból 1300 milliárd forintot vennének el az emberektől, és ennél is többet a vállalkozásoktól. Ez az a program, amiről a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán korábban azt mondta: “nem beszélhetek róla, különben megbukunk”. Igaza lett.

Hiába tett Magyar Péter mindenkinek lakatot a szájára, a megszorító csomag már nem titok, most pedig elkezdődött részéről a szokásos tagadás és hazudozás. Az újdonsült jelölteket sem lehet kérdezni róla, csak azt a szegény presskukacot, pedig jó lenne megtudni, miért akarták elhallgatni a terveiket, miért nem akarnak nyilatkozni róla, és miért akarják becsapni a magyarokat?

Joga van mindenkinek tudni, mire készülnek, mit akarnak letagadni és eltitkolni, ezért átfogó kampányt indítunk a Tisza Párt baloldali megszorító csomagjáról. Még 131 nap, és Magyar Péter cipelheti vissza a 600 oldalas “remekművet” Brüsszelbe."