Több, mint 600 oldalas a Tisza megszorító csomagja: ilyen sarcokat még nem láttak a magyarok!

Tisza Párt
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 17:12
Tisza-adómegszorító intézkedés
Orbán Viktor Facebook-oldalán tettek közzé egy videót a Tisza megszorító csomagjáról.

Nincs új a nap alatt: a balosok mindig megszorítást akarnak - összegezte Szijjártó Péter a Tisza megszorító csomagját. Az Orbán Viktor Facebook-oldalára kikerült videóban politikusokat kérdeztek arról, mi a véleményük a Tisza Párt több, mint 600 oldalas megszorító csomagjáról.

Orbán Balázs szerint a járulékok "megreformálása" a legijesztőbb, hiszen a TB-rendszert, az orvosi-kórházi ellátást is megnyirbálná a Tisza, de a nyugdíjasokat is keserűen megsarcolnák.

