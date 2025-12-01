Több, mint 600 oldalas a Tisza megszorító csomagja: ilyen sarcokat még nem láttak a magyarok!

Nincs új a nap alatt: a balosok mindig megszorítást akarnak - összegezte Szijjártó Péter a Tisza megszorító csomagját. Az Orbán Viktor Facebook-oldalára kikerült videóban politikusokat kérdeztek arról, mi a véleményük a Tisza Párt több, mint 600 oldalas megszorító csomagjáról.
Orbán Balázs szerint a járulékok "megreformálása" a legijesztőbb, hiszen a TB-rendszert, az orvosi-kórházi ellátást is megnyirbálná a Tisza, de a nyugdíjasokat is keserűen megsarcolnák.
