Orbán Viktor lerántotta a leplet a tiszás megszorításokról

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 20:39
Tisza Pártmegszorítások
Új videóval jelentkezett Orbán Viktor.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videót tett közzé a közösségi oldalán, amiben lerántja a leplet a tiszás megszorításokról.

Hungarian PM Orban meets US president Trump
Orbán Viktor
Fotó: AFP

Baloldali megszorítócsomag, adóemelés, privatizált egészségügy. Választást kell nyerni, utána mindent lehet…

Ezek a Tisza párt tervei. Mindenkinek joga van megismerni őket☝️

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

 

