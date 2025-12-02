Orbán Viktor lerántotta a leplet a tiszás megszorításokról

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videót tett közzé a közösségi oldalán, amiben lerántja a leplet a tiszás megszorításokról.
Baloldali megszorítócsomag, adóemelés, privatizált egészségügy. Választást kell nyerni, utána mindent lehet…
Ezek a Tisza párt tervei. Mindenkinek joga van megismerni őket
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
