„Ez még a holdról is látszik” – elképesztő videó jelent meg Orbán Viktor Facebook-oldalán

Mint arról a Bors korábban már beszámolt, Orbán Viktor a Mandiner-gála keretein belül találkozott Kapu Tiborral, a második magyar űrhajóssal. A beszélgetés előtt pedig még különleges ajándékot is kapott a magyar miniszterelnök, amelyről a korábbi fotók után most egy videót is megosztott a Facebook-oldalán.

Kapu Tibor egyenesen az űrből hozott ajándékot Orbán Viktornak Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ez még a holdról is látszik

– írta a felvételhez, amelyen az látható, ahogy Kapu Tibor elmondta, hogy soha nem volt vadászrepülőn, de nagyon szeretett volna, mert az volt a gyerekkori álma. Mire Orbán Viktor megkérdezte, hogy mi történt, amiért ez nem valósult meg, az űrhajós pedig elárulta, hogy édesapja meggyőzte őt: mivel neki jól bejött, legyen inkább gépészmérnök. Hozzátette, lett volna némi esélye a vadászpilótává válásra Nyíregyházán, de végül nem így történt.

Majd jött az ajándékozás pillanata, a magyar űrhajós pedig egyenesen két ajándékkal is meglepte a kormányfőt, amelyek az űrből érkeztek.

Az egyik egy Hunor-érme, ami fent volt a világűrben Kapu Tiborral, egyes vélemények szerint ez nem is madárlátta, hanem "E.T. látta" tárgy. Az érme másik oldalán van arról igazolás, hogy valóban az űrben járt, még az űrhajós parancsnokának az aláírása is megtalálható rajta. A másik ajándék egyike azoknak a nagyon ritka magyar zászlóknak, amelyeket Kapu Tibor felvitt a világűrbe, ahonnan eddig viszonylag kevés magyar zászló érkezett. Kapu Tibor ezt követően még azt is elmondta, hogy saját maga vasalta a zászlót, hogy ne legyen annyira gyűrött, mint a képeken, ráadásul ennek a valódiságáról is van igazolása.

Ha az unokáim kérdezik, akkor mondhatom, hogy ez az igazi?

– kérdezte Orbán Viktor, mire Kapu Tibor úgy felelt: