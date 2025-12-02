Ezt gondolják a Nemzeti Konzultáció kitöltői: "A háborúra való készülés egyszerűen nonszensz"

Ezen a héten még ki lehet tölteni a Nemzeti Konzultációt. Fontos, hogy mindenki elmondja a véleményét a hazánkat érintő legfontosabb kérdésekről. De vajon mit gondolnak a témáról a budapestiek? Kiderül a következő videóból:

Egy asszony a rezsicsökkentés kapcsán elmondta: "Igazság szerint nagyon jó!" Egy másik budapesti ugyancsak örül: "Nyugdíjas vagyok már hosszú évek óta, és nagyon kedvezően fizetem a rezsit!"

"A háborúra való készülés egyszerűen nonszensz" - húzta alá egy megkérdezett a konzultáció másik kérdése, Brüsszel háborús politikája kapcsán, hozzátéve: "Lehet, azért is, mert van egy 18 éves unokám, egy félárva, akit nagyon féltek."