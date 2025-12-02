Ezt gondolják a Nemzeti Konzultáció kitöltői: "A háborúra való készülés egyszerűen nonszensz"

Ezen a héten még ki lehet tölteni a Nemzeti Konzultációt. Fontos, hogy mindenki elmondja a véleményét a hazánkat érintő legfontosabb kérdésekről. De vajon mit gondolnak a témáról a budapestiek? Kiderül a következő videóból:
Egy asszony a rezsicsökkentés kapcsán elmondta: "Igazság szerint nagyon jó!" Egy másik budapesti ugyancsak örül: "Nyugdíjas vagyok már hosszú évek óta, és nagyon kedvezően fizetem a rezsit!"
"A háborúra való készülés egyszerűen nonszensz" - húzta alá egy megkérdezett a konzultáció másik kérdése, Brüsszel háborús politikája kapcsán, hozzátéve: "Lehet, azért is, mert van egy 18 éves unokám, egy félárva, akit nagyon féltek."
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.