Gulyás Gergely: meghosszabbítottuk a Nemzeti Konzultációt

Gulyás Gergely
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 10:37 / FRISSÍTÉS: 2025. december 01. 10:37
Erre a Tisza Párt nyilvánosságra került adóemelési tervei miatt került sor.
Gulyás Gergely Facebook-posztban tudatta, hogy a "Tisza Párt nyilvánosságra került brutális adóemelési tervei miatt" egy héttel meghosszabbították a Nemzeti Konzultációt.

Fontos, hogy Ön is elmondja véleményét a közteherviselés és az adórendszer jövőjéről.

- jegyezte meg bejegyzésében.

 

