"Tiltakozzunk Brüsszel háborús tervei ellen!" - töltsd ki a nemzeti konzultációt

A Magyaroszág Kormánya Facebook-oldalra feltöltött videóban Koncz Zsófia buzdít arra, hogy minél többen töltsék ki a nemzeti konzultációt. Véleménye szerint az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar családok védelmében egyértelműen tiltakoznunk kell Brüsszel háborús tervei és az adóemelések ellen.