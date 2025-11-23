"Tiltakozzunk Brüsszel háborús tervei ellen!" - töltsd ki a nemzeti konzultációt

A Magyaroszág Kormánya Facebook-oldalra feltöltött videóban Koncz Zsófia buzdít arra, hogy minél többen töltsék ki a nemzeti konzultációt. Véleménye szerint az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar családok védelmében egyértelműen tiltakoznunk kell Brüsszel háborús tervei és az adóemelések ellen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.