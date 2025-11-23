"Tiltakozzunk Brüsszel háborús tervei ellen!" - töltsd ki a nemzeti konzultációt

Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Koncz Zsófia
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 08:53
nemzeti konzultációBrüsszel
Koncz Zsófia legújabb videójában a nemzeti konzultáció kitöltésére buzdít.

A Magyaroszág Kormánya Facebook-oldalra feltöltött videóban Koncz Zsófia buzdít arra, hogy minél többen töltsék ki a nemzeti konzultációt. Véleménye szerint az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar családok védelmében egyértelműen tiltakoznunk kell Brüsszel háborús tervei és az adóemelések ellen.

