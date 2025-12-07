Magyar Péter gyermekvédelmi járulékot fizettetne mindenkivel

2025 novemberében egy gigantikus, titkosnak szánt gazdasági anyag rázta meg a magyar közéletet: az Index nyilvánosságra hozta a Tisza Párt radikális adó- és járulékreformtervét, amelynek egyik legmeglepőbb eleme a „gyermekvédelmi járulék”. Magyarék 1,5 százalékos új teher és a családi kedvezmények visszavágása brutális terheket tenne a családokra - írta meg a Mandiner.

Magyar Péter mindenkivel járulékot fizettetne

2025 novemberében az Index nyilvánosságra hozott egy hatalmas, a Tisza Párt számára készült gazdaság- és adópolitikai tanulmánygyűjtemény. Ennek a megszorítócsomagnak több más, a családokat és a jövedelmeket érintő intézkedés mellett van egy új eleme: a gyermekvédelmi járulék. Magyar Péterék teljesen egyértelműen brutális megszorításra készülnek.

Mit mond a dokumentum a gyermekvédelmi járulékról?

A kiszivárgott anyag szerint a járulék mértéke 1,5 százalék lenne. A dokumentum több más, családokat és gyermeknevelést érintő adó- és járulékmódosítást is tartalmaz — családi adókedvezmények szűkítése, kedvezmények megszüntetése, a jelenlegi kedvezmények jelentős visszavágása. Az anyag célja — a baloldali-liberális szerzők szerint — az, hogy radikálisan átalakítsák a közteherviselést, és évente több száz milliárd forintos többletbevételt hozzon az államnak.

durva megszorításokra készül a Tisza

Az Index november 25-én hozta nyilvánosságra a Tisza Párt több száz oldalas, „Magyarország 2027–2035” című gazdasági konvergenciaprogramját, amely radikális átalakítást javasol a magyar adó- és járulékrendszerben. A dokumentum évente mintegy 1300 milliárd forint többletbevételt céloz meg jelentős adóemelésekkel, új adónemekkel és a jelenlegi kedvezmények visszavágásával. Bár Magyar Péter először azt állította, hogy a tervezet nem létezik, majd azt, hogy mesterséges intelligencia készítette, több közgazdász – köztük Felcsuti Péter, Lengyel László és Dálnoki Áron – korábbi nyilatkozatai és aláírásszerű jelölései arra utalnak, hogy valódi, részletes szakmai anyagról van szó.

Felcsuti és Lengyel korábbi interjúi is megerősítik, hogy komoly adóreform-tervek készültek a párt környezetében, Dálnoki pedig többször beszélt arról, hogy részt vesz a kormányprogram gazdasági fejezeteinek kidolgozásában. A botrányt tovább erősítette Tarr Zoltán etyeki beszéde, amelyben elismerte, hogy a Tisza választás után „radikális” intézkedéseket vezetne be, de ezekről előre nem beszélhetnek. Hasonlóan utalt a titkolt tervezetekre Ruszin-Szendi Romulusz is, aki szerint azért nem hozzák nyilvánosságra a programot, mert politikailag vállalhatatlan lenne.