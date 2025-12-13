Erre még Orbán Viktor sem volt felkészülve: szétszedte a tömeg a miniszterelnököt a negyedik Háborúellenes Gyűlésen

Csakúgy, mint az előző három alkalommal, ezúttal is elképesztő tömeg várta Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen. A negyedik találkozónak most Mohács adott otthont, ahol mindenki izgatottan várta már a miniszterelnök beszédét.

Amikor pedig végre megérkezett, brutális tömeg vette körül a miniszterelnököt, aki álló sorfal kísért egészen a színpadig. Íme:

Fotó: MW

A hidegrázós bevonulásról a Bors videóját itt meg is nézheted:

Itt nézheted a negyedik Háborúellenes Gyűlést!