Erre még Orbán Viktor sem volt felkészülve: szétszedte a tömeg a miniszterelnököt a negyedik Háborúellenes Gyűlésen

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 13:05 / FRISSÍTÉS: 2025. december 13. 13:27
Csakúgy, mint az előző három alkalommal, ezúttal is elképesztő tömeg várta Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen. A negyedik találkozónak most Mohács adott otthont, ahol mindenki izgatottan várta már a miniszterelnök beszédét. 

Amikor pedig végre megérkezett, brutális tömeg vette körül a miniszterelnököt, aki álló sorfal kísért egészen a színpadig. Íme: 

Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Orbán bevonulás
Fotó: MW
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Orbán bevonulás
Fotó: MW
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Orbán bevonulás
Fotó: MW
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Orbán Viktor és Andor Éva
Fotó: MW

A hidegrázós bevonulásról a Bors videóját itt meg is nézheted:

Itt nézheted a negyedik Háborúellenes Gyűlést!

