"Békességben, szeretetben tudunk együtt élni" – Kincses Kálmán a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 12:35
A hazánkat jókedvvel és egységesnek teremtették, ezért fontos, hogy a békében is összetartsunk. Erről beszélt Kincses Kálmán lelkész a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen.

Az ország valamennyi pontjáról utaztak a békepárti magyarok, hogy ott lehessenek a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen. A leghosszabb utat talán Kincses Kálmán református lelkész tehette meg, aki lányával együtt Székelyszenterzsébetről érkezett Mohácsra. 

A mohácsi Háborúellenes Gyűlés egyik emlékezetes pillanata -  Fotó: MW

Kincses Kálmán lelkész a Háborúellenes Gyűlésen beszélt a harmadik országkerüléséről

A mohácsi Háborúellenes Gyűlésen egy lelki erőforrás is kitűnt a hatalmas tömegből. A béke érdekében mindent meg kell tenni, Kincses Kálmán református lelkész pedig már korábban is zarándokútra kelt a béke jegyében. Most is ezt tervezik, immár harmadjára.

A harmadik országkerülésre azért van szükség, mert három a magyar igazság. Ráadásul van egy ének a népi emlékezetben, hogy "Kossuth Lova nem érdemli a zabot, kétszer kerülte meg Magyarországot. Ha harmadszor is megkerülte volna, Magyarország ilyen bajban nem volna."

– fogalmazott a lelkész. A nyilatkozata alapján a béke olyan küldetés, amelyhez fontos eszköz lehet a zarándoklat. 

Hiszünk abban, hogy a harmadik határkerülés fölteszi az i-re a pontot. Ez zarándoklat formájában történik. Fontos, hogy a közösségben mindenki megtegye a tőle telhetőt, de szükségünk van az égiek segítségére is. Nem a mohácsi csatavesztés napján indulunk, hanem Húsvétkor, a választások előtt egy héttel indulunk el. Ennek a hazának szüksége van arra, hogy kapja azt a felső megerősítést, amivel tud a béke útján maradni. Ha a béke megvalósulna, a Kárpát haza erejét tudjuk tündököltetni. 

– magyarázta Kincses Kálmán. Az ilyesfajta békemisszió elsőre hiábavaló vagy botor vállalkozás lehet, főleg a most uralkodó háborús pszichózis fényében. A lelkész azonban nem először tapasztalja, hogy a békéért igenis érdemes kiállni. 

Amikor a szlovákokhoz indultunk, sokan kérdezték, hogy normálisak vagytok? Ehhez képest életre szóló barátságok születtek szlovákokkal. A nyelvet se ismertük, viszont van egy olyan nyelvezet, amihez a szív rezgése szükséges. Megpróbáltak minket szétszakítani, de a Teremtő jókedvében alkotta ezt a hazát. Ha már együtt kell élnünk, ezt békességben kell tennünk.

– zárta gondolatait a lelkész. 

