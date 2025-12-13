Kocsis Máté: Az EU és a NATO háborúra készül

A negyedik Háborúellenes Gyűlés előtt a HírTV-nek nyilatkozott Mohácson Kocsis Máté, az esemény egyik fellépője.

Kocsis Máté interjút adott a Háborúellenes Gyűlés előtt

Fotó: MW

Egy háborúellenes Gyűlésen vagyunk, és világos, hogy választásokra készülünk - kezdte Kocsis Máté, kiemelve: "A helyzet nagyon egyszerű: 2026 az utolsó lehetőség a magyarok számára, hogy elmondhassák a véleményüket arról, hogy a következő négy év hogyan teljen, és ezt olyan értelemben értem most, hogy az EU és a NATO vezetése lehangoló és szomorú módon háborúra készül. Magyarországnak el kell döntenie, hogy olyan kormányt válasz, amelyik beleáll ebbe a háborús kórusba, vagy olyat választ, amelyik megőrizve a magyar szuverenitást, ellenzi ezt a háborút, és békét szeretne."

Kiemelte: a DK és a Tisza Párt is a brüsszeli, háborús igényeket támogatja.

A magyaroknak dönteniük kell, folytatta, hogy a magyarok pénzét családtámogatásra költjük, vagy Ukrajnába küldjük, és egy háborús helyzetet támogatunk vele.

Minden választásnak nagy a tétje, de most annyival rosszabb a helyzet, hogy minap a NATO főtitkára azt mondta, olyan háborúra kell készülni Európának, amilyet a nagyszüleink, a dédszüleink éltek át. Messzemenőkig el kell utasítania minden magyarnak ezt a háborús készülődést!

- húzta alá.

A migráció kapcsán kiemelte: a magyarok döntöttek, hogy mit gondolnak erről a kérdésről. Eddig sem akartunk migránsország lenni, és ezután sem leszünk. Hozzátette: Brüsszel az országok helyett akar dönteni, az országok pénzéből, így a magyarok pénzéből is akarja támogatni a háborút, és a Tisza Párt is ezeket a törekvéseket is támogatja.

