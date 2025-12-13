Új dallal debütált Curtis és Radics Gigi a Háborúellenes Gyűlésen - megszólalt a rapper

December 13-án Mohácson rendezték meg a Háborúellenes Gyűlést, amely ismét hatalmas érdeklődés mellett zajlott: a helyszín ezúttal is megtelt, a résztvevők pedig egy emberként álltak ki a béke, a biztonság és az összefogás mellett. A rendezvénysorozat sikere töretlen, Mohácson is érezhető az a közös hangulat, amely azt üzeni: az emberek nyugalomra, kiszámíthatóságra és háborúmentes jövőre vágynak. Az események ikonikus párosává vált Curtis és Radics Gigi, akik minden alkalommal elsöprő sikerrel adják elő Demjén Ferenc legendás dalát, a Szabadság vándorait.

Curtis és Radics Gigi új dala óriási siker - Fotó: MW

Meglepetéssel készült Radics Gigi és Curtis a Háborúellenes Gyűlésre

Mohácson azonban meglepetéssel is készültek: ezúttal az Elindultam szép hazámból című népdalt gondolták újra. A dal üzenete szívszorító, mégis gyönyörű, hiszen fájdalmas őszinteséggel mutatja meg, milyen az, amikor valaki kénytelen elhagyni a hazáját, mert az már nem jelent számára biztonságot.

Egy nagyon szép népdalt kaptunk meg Gigivel, hogy gondoljuk újra. Eleve a mondanivalója az eredeti dalnak is pont arról szól, hogy el kell hagynia valakinek a hazáját, mert már nem biztonságos, és azzal a honvággyal, ami felgyülemlik benne, hogyan birkózik meg, és éppen mik kavarognak a lelkében, a szívében. Írtam hozzá egy rapbetétet, mint a többihez is

– mondta a Borsnak Curtis.

Curtisnek könnyen ment a dalszövegírás

A rapper számára alapvetően sem okoz nehézséget a dalszövegírás, ám ennél a dalnál szinte maguktól jöttek a sorok – mintha az érzések vezették volna az ujjait.

"Az, hogy megvan a gerince a szövegnek, az nekem nagyon segít abban, hogy mi legyen a folytatása az én szövegemnek. Ezek gyönyörű dalok, gyönyörű sorok, igazából tényleg könnyen megvan. Alapból, ha nulláról kell írnom egy dalt, az is könnyen megvan, nemhogy így, hogy van már miből kiindulni. Ebben is Sárközi Lali hegedül, Gigi meg olyat énekel, hogy kisüt a nap."

A mohácsi fellépés ismét bebizonyította: a zene ereje képes hidat építeni, érzéseket közvetíteni, és emlékeztetni arra, mennyire fontos a béke – nemcsak a színpadon, hanem a mindennapokban is.

Itt nézheted élőben a mohácsi Háborúellenes Gyűlést: