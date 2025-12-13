Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„Nem volt elég az első és a második világháború?” – szívet szaggató a hangulat a negyedik Háborúellenes Gyűlésen

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 11:15
mohácsNATO
Negyedik alkalommal jöttek össze a magyar emberek, hogy egymást támogatva összefogjanak a békéért. A mohácsi Háborúellenes Gyűlés egy fontos üzenetet közvetít a háborúpártiak számára.
Mohácsra szervezték a negyedik Háborúellenes Gyűlést, ahol újfent hatalmas tömeg gyűlt össze. A mostani háborús sóvárgásban fontos kiállni a béke oldalán. Ennek jelentőségéről a résztvevők is elmondták véleményüket. 

Nagy tömeg a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen
Nem véletlenül jönnek ilyen sokan a Háborúellenes Gyűlésre. Fotó: MW / 

Ezért fontos a Háborúellenes Gyűlés

A Háborúellenes Gyűlés eddigi rendezvényein is rengetegen vettek részt. A Mohácson összegyűlő tömeg nemcsak a kormány és Orbán Viktor miniszterelnök céljaival azonosul, hanem egy olyan üzenetet szeretne közvetíteni, amely a béke pártján áll. Nem véletlen, hiszen a résztvevők közül többen átélték a háború borzalmait.

A háborús sóvárgás az európai vezetőket is utolérte. Mark Rutte NATO főtitkár a napokban arról beszélt Berlinben, hogy Európában 5 év múlva olyan nagy háború lesz, amilyent nagyapáink és dédapáink vívtak. Ezzel egyértelműen megtámadta a béketörekvéseket. A békepárti magyarok ezen is felháborodtak - írja a Ripost

Forrás: MW

Tanult buta embereknek ilyenről beszélni...Ilyet nem is szabadna szóba hozniuk. Háború? Hát béke kell az embereknek.

– fogalmazott az egyik résztvevő.

Forrás: MW

Teljesen fel vagyok háborodva emiatt. Egy NATO főtitkár hogy csinálhat ilyet? Ő terjeszti, hogy legyen... nem volt elég az első és a második világháború?

– mondta egy békepárti magyar, aki szintén ellenzi a háborúpárti oldal narratíváját.

A mohácsi Háborúellenes Gyűlés teljes adása itt követhető:

