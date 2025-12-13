Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Brüsszelben veszélyes játék zajlik

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a valóság ezzel szemben az, hogy hitelekkel terhelik meg nemcsak a jelent, hanem a jövő generációit is.
Ez zsákutca, amelynek következményeit Európa polgárai fizetik meg. A magyar emberek ezt pontosan értik. Mohácson is azért gyűlt össze ismét a háborúellenes közösség, mert látjuk: Brüsszel a háború árát az emberekkel fizettetné meg - a Tisza Párt pedig ehhez asszisztál, támogatva a háborús és migrációs döntéseket
- fogalmazott a miniszter.
A politikus kiemelte: ők viszont nemet mondanak a háborúra, és ragaszkodnak ahhoz, hogy Magyarország sorsáról ne Brüsszelben, hanem itthon döntsünk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.