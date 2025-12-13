Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Brüsszelben veszélyes játék zajlik

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Szalay-Bobrovniczky Kristóf
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 19:09
Háborúellenes GyűlésBrüsszel
Brüsszelben veszélyes játék zajlik: az unió jogállami elveit félretéve az orosz vagyon elvételéről beszélnek, miközben az európai embereket azzal hitegetik, hogy a háborúnak nem lesz ára számukra - írta a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán szombaton.
N.T.
A szerző cikkei

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a valóság ezzel szemben az, hogy hitelekkel terhelik meg nemcsak a jelent, hanem a jövő generációit is.

Ez zsákutca, amelynek következményeit Európa polgárai fizetik meg. A magyar emberek ezt pontosan értik. Mohácson is azért gyűlt össze ismét a háborúellenes közösség, mert látjuk: Brüsszel a háború árát az emberekkel fizettetné meg - a Tisza Párt pedig ehhez asszisztál, támogatva a háborús és migrációs döntéseket

- fogalmazott a miniszter.

A politikus kiemelte: ők viszont nemet mondanak a háborúra, és ragaszkodnak ahhoz, hogy Magyarország sorsáról ne Brüsszelben, hanem itthon döntsünk.

Orbán Viktor a negyedik Háborúellenes Gyűlésen

