Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Brüsszelben veszélyes játék zajlik

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a valóság ezzel szemben az, hogy hitelekkel terhelik meg nemcsak a jelent, hanem a jövő generációit is.

Ez zsákutca, amelynek következményeit Európa polgárai fizetik meg. A magyar emberek ezt pontosan értik. Mohácson is azért gyűlt össze ismét a háborúellenes közösség, mert látjuk: Brüsszel a háború árát az emberekkel fizettetné meg - a Tisza Párt pedig ehhez asszisztál, támogatva a háborús és migrációs döntéseket

- fogalmazott a miniszter.

A politikus kiemelte: ők viszont nemet mondanak a háborúra, és ragaszkodnak ahhoz, hogy Magyarország sorsáról ne Brüsszelben, hanem itthon döntsünk.

Orbán Viktor a negyedik Háborúellenes Gyűlésen