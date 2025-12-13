Miklósa Erika mindenki szemébe könnyeket csalt a Háborúellenes Gyűlésen

A december 13-ai mohácsi Háborúellenes Gyűlésen Miklósa Erika egy bensőséges hangulatú kerekasztal-beszélgetésen osztotta meg gondolatait és érzéseit a háborúról, a béke fontosságáról, valamint azokról az emberi értékekről, amelyek számára kapaszkodót jelentenek a bizonytalan időkben. Őszintén, személyes hangon beszélt arról, mit jelent félelemben élni, és miért tartja elengedhetetlennek, hogy a béke ügye mellett újra és újra kiálljunk.

Miklósa Erika gyönyörűen énekelt a Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: MW)

Miklósa Erika mindenkit meglepett a Háborúellenes Gyűlésen

A beszélgetés végén azonban egy váratlan, szívbe markoló meglepetéssel készült: elénekelte a Magyarország című népdalt.

Azt gondolom, hogy a művészet maga a béke. Kaptam egy biztatást a színfalak mögött, és inkább a beszéd helyett egy rövid énekre váltanám a gondolataimat. Ezzel kívánnék áldott ünnepeket

- mondta Miklósa Erika a beszélgetés végén.

A produkció mélyen megérintette a közönséget, sokaknál könnyekig fokozva az érzelmeket, és még az esemény után is hosszan beszéltek róla. Az előadás visszhangja vitathatatlanul erős volt, hiszen később Kocsis Máté és Orbán Viktor is elismerően nyilatkozott Miklósa Erika megható szerepléséről.

A mohácsi Háborúellenes Gyűlés élő közvetítést itt nézheted vissza: