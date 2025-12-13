Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Otília, Luca névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor mozgósította minisztereit a DPK-ban: Személyesen válaszolnak minden kérdésre

DPK
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 21:01
Háborúellenes GyűlésminiszterOrbán Viktor
Valóságos kérdéscunami! Több mint 700 kérdés!
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor mozgósította minisztereit a DPK-ban, személyesen reagálnak a tagok kérdéseire. Valóságos kérdéscunamit kapott Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök belső csoportjában: több mint hétszáz felvetés érkezett hozzá. Mivel a mohácsi eseményen nem tudott mindegyikre reagálni, a a kormány és a jobboldal vezető politikusait mozgósította.

 Lázár János, Szentkirályi Alexandra mellett Vitályos Eszter és Menczer Tamás is aktívan klaviatúrát ragadott, de Nagy János államtitkár is besegített a válaszadásba.

Nemzetközi ügyek, hazai témák

A Digitális Polgári Körben jellemző, hogy hírességek és politikusok aktívan vesznek részt a belső eszmecserében. Azonban ilyen mértékű kérdésáradat még nem érkezett korábban a miniszterelnökhöz. Alig néhány nap alatt több, mint hétszáz kérdés és felvetés fogalmazódott meg a legkülönfélébb témákban. Ezért is kérte Orbán Viktor a jobboldal vezető politikusait, hogy segítsenek megválaszolni a
kérdéseket - írja a Ripost

Néhány kérdés és néhány gyors válasz, így pörög ma a DPK fórum:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu