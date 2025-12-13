Orbán Viktor mozgósította minisztereit a DPK-ban: Személyesen válaszolnak minden kérdésre

Orbán Viktor mozgósította minisztereit a DPK-ban, személyesen reagálnak a tagok kérdéseire. Valóságos kérdéscunamit kapott Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök belső csoportjában: több mint hétszáz felvetés érkezett hozzá. Mivel a mohácsi eseményen nem tudott mindegyikre reagálni, a a kormány és a jobboldal vezető politikusait mozgósította.

Lázár János, Szentkirályi Alexandra mellett Vitályos Eszter és Menczer Tamás is aktívan klaviatúrát ragadott, de Nagy János államtitkár is besegített a válaszadásba.

Nemzetközi ügyek, hazai témák

A Digitális Polgári Körben jellemző, hogy hírességek és politikusok aktívan vesznek részt a belső eszmecserében. Azonban ilyen mértékű kérdésáradat még nem érkezett korábban a miniszterelnökhöz. Alig néhány nap alatt több, mint hétszáz kérdés és felvetés fogalmazódott meg a legkülönfélébb témákban. Ezért is kérte Orbán Viktor a jobboldal vezető politikusait, hogy segítsenek megválaszolni a

kérdéseket - írja a Ripost.

Néhány kérdés és néhány gyors válasz, így pörög ma a DPK fórum: