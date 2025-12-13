Orbán Viktor: Nekünk kell eldönteni, hogy kitartunk és maradunk egy migránsmentes sziget Európa közepén – videó

Ahogy arról a Bors beszámolt, a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen, a háborús gondolkodás ellen álltak ki a békepárti magyarok. A rendezvényen ugyanakkor szóba került a migráció kérdése is, amely Orbán Viktor miniszterelnök szerint nem a múlt, hanem a jövő generációjának a legfontosabb kérdése, ha túléltük a háborút.

Ezzel kapcsolatban nemrég pedig még egy videót is megosztott a Facebook-oldalán a miniszterelnök.

A migráció nem múlt idő, hanem a jövő legfontosabb kérdése. Nekünk kell eldönteni, hogy beengedjük őket, vagy kitartunk, ellenállunk, és maradunk egy migránsmentes sziget Európa közepén

- fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor a migrációról is beszélt a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen