Orbán Viktor: Nekünk kell eldönteni, hogy kitartunk és maradunk egy migránsmentes sziget Európa közepén – videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 20:37
Ahogy arról a Bors beszámolt, a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen, a háborús gondolkodás ellen álltak ki a békepárti magyarok. A rendezvényen ugyanakkor szóba került a migráció kérdése is, amely Orbán Viktor miniszterelnök szerint nem a múlt, hanem a jövő generációjának a legfontosabb kérdése, ha túléltük a háborút. 

Ezzel kapcsolatban nemrég pedig még egy videót is megosztott a Facebook-oldalán a miniszterelnök

A migráció nem múlt idő, hanem a jövő legfontosabb kérdése. Nekünk kell eldönteni, hogy beengedjük őket, vagy kitartunk, ellenállunk, és maradunk egy migránsmentes sziget Európa közepén

- fogalmazott a kormányfő. 

Orbán Viktor a migrációról is beszélt a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen 

