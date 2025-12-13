„Nagyot mentünk” – hidegrázós videó került elő a negyedik Háborúellenes Gyűlésről

A rendezvényen mások mellett ezúttal láthattuk Radics Gigi és Curtis produkcióját, a Szabadság vándorait, sőt, ezúttal még egy ősbemutatónak is a tanú lehettek a jelenlévők és a tévénézők egyaránt. A páros ugyanis most adta először elő az Elindultam szép hazámból című közös dalukat, ami akkora siket aratott, hogy állva tapsolt a közönség.

Orbán Viktor beszédéről már nem is beszélve, hiszen a miniszterelnök ezúttal is álló sorfal mellet jutott csak el a színpadig, mindenki akart vele egy közös fotót. Ezt pedig most meg is köszönte a Facebook-oldalán, egy videó kíséretében.

Nagyot mentünk. Köszönöm, Mohács!

- írta a kormányfő.

Hatalmas siker volt a Mohácson a negyedik Háborúellenes Gyűlés